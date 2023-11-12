«Лейпциг» — «Фрайбург»: счет матча 3:1 (1:1), обзор голов

В заключительном матче 11-го тура немецкой Бундеслигивыиграл усо счетом 3:1.

Уже на шестой минуте голландский вундеркинд Хави Симонс открыл счет в матче.

На 45+6 минуте молодой полузащитник «Фрайбурга» Мерлин Роль забил свой первый гол в Бундеслиге.

В середине второго тайма тренер «Лейпцига» Марко Розе сделал серию замен, которые позволили переломить ход встречи.

Сначала Лоис Опенда реализовал 11-метровый и сделал счет 2:1, а через две минуты вышедший во втором тайме Кристоф Баумгартнер с передачи Хави Симонса поставил точку в матче — 3:1

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Фрайбург 3:1 Голы: 1:0 Ксави Симонс (6'), 1:1 Мерлин Рёль (45 + 6'), 2:1 Луа Опенда (пенальти) (79'), 3:1 Кристоф Баумгартнер (80') РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Мохамед Симакан (Бенджамин Хенрихс, 63'), Лукас Клостерман, Кастелло Люкеба, Давид Раум, Эмиль Форсберг (Кристоф Баумгартнер, 63'), Ксавер Шлагер, Амаду Айдара (Кевин Кампль, 68'), Ксави Симонс, Луа Опенда, Беньямин Шешко (Юссуф Поульсен, 63') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кильянн Сильдийя, Мануэль Гульде, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Винченцо Грифо (Михаэль Грегорич, 79'), Мерлин Рёль (Рицу Доан, 79'), Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн, Лукас Хёлер, Ноа Вайсхаупт Предупреждения: Амаду Айдара (62'), Луа Опенда (63')

После этой победы «Лейпциг» идет на четвертой строчке с 23 очками. «Фрайбург» располагается в середине таблицы с 14 очками.