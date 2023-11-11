ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичATP Finals 2023. Джокович — главный фаворит, Медведев и Рублев в одной группе, а Алькарас, кажется, не готов
  • 08:16
    • Мудрик может покинуть «Челси» в январе
    Все новости спорта

    Мудрик может покинуть «Челси» в январе

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Челси АПЛ Футбол Англии Монако Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    «Челси» рассматривает вариант, при котором атакующий полузащитник Михаил Мудрик проведет вторую половину сезона в другом клубе.

    Михаил Мудрик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Мудрик

    По информации журналиста Клода Дюсо, лондонский клуб готов отпустить украинского футболиста в «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

    Источник уточняет, что речь идет об аренде до конца текущего сезона.

    Мудрик провел в текущем чемпионате Англии девять матчей, в которых отметился двуя забитыми мячами.

  • Игроком «Шахтера» Судаковом интересуется ряд топ-клубов
  • Читайте по теме

    • Напомним, Мудрик перешел в «Челси» в январе 2022 года из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов украинский клуб может получить в качестве бонусов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем кончится битва за первое место в РПЛ?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Мюнхенский клуб добьется разгромной победы
  • «Бавария» — «Хайденхайм». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Магнитка» сумеет оторваться от прямого конкурента
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бавария — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гавр — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Павлович — Аспиналл
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры