Мудрик может покинуть «Челси» в январе

Михаил Мудрик Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Клода Дюсо, лондонский клуб готов отпустить украинского футболиста в «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.
Источник уточняет, что речь идет об аренде до конца текущего сезона.
Мудрик провел в текущем чемпионате Англии девять матчей, в которых отметился двуя забитыми мячами.
Напомним, Мудрик перешел в «Челси» в январе 2022 года из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов украинский клуб может получить в качестве бонусов.