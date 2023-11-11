Мудрик может покинуть «Челси» в январе

рассматривает вариант, при котором атакующий полузащитникпроведет вторую половину сезона в другом клубе.

По информации журналиста Клода Дюсо, лондонский клуб готов отпустить украинского футболиста в «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

Источник уточняет, что речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Мудрик провел в текущем чемпионате Англии девять матчей, в которых отметился двуя забитыми мячами.

Напомним, Мудрик перешел в «Челси» в январе 2022 года из донецкого «Шахтера» за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов украинский клуб может получить в качестве бонусов.