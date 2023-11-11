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    Дубль Соланке обеспечил «Борнмуту» победу в матче с «Ньюкаслом»

    «Борнмут» — «Ньюкасл»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Борнмут» обыграл «Ньюкасл» (2:0) в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

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    Первый гол хозяева забили на 60-й минуте встречи. Форвард «Борнмута» Доминик Соланке пробил со средней дистанции и забил гол точным попаданием в нижний левый угол ворот — 1:0.

    На 73-й минуте все тот же Соланке оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. Игрок оказался в нужное время в нужном месте подобрал мяч в штрафной соперника и сильно пробил в левый угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Ньюкасл 2:0
    Голы: 1:0 Доминик Соланке (60'), 2:0 Доминик Соланке (73') Борнмут: Нето, Илья Забарный, Маркос Сенеси, Ллойд Келли, Максимилиан Ааронс (Адам Смит, 68'), Маркус Таверньер (Джо Ротуэлл, 90'), Льюис Кук, Райан Кристи, Энтойн Семеньо (Данго Уаттара, 80'), Джастин Клюйверт (Луис Синистерра, 68'), Доминик Соланке Ньюкасл: Ник Поуп, Фабиан Шёр, Джамал Ласcеллс, Киран Триппьер, Мигель Альмирон (Мэтт Ритчи, 31'), Джозеф Уиллок (Эмиль Крафт, 90'), Льюис Майли (Ben Parkinson, 66'), Шон Лонгстафф, Льюис Холл (Валентино Ливраменто, 46'), Жоэлинтон, Энтони Гордон Предупреждения: Льюис Кук (57'), Джамал Ласcеллс (85'), Маркос Сенеси (86')

    После этого матча «Борнмут» занимает 17-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 7-й позиции (20 баллов).

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