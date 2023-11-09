В «Рубине» рассказали о восстановлении Рыбуса

Главный врачпрояснил ситуацию с польским легионером команды, который находится в лазарете.

«Мацей Рыбус имеет повреждение нижней конечности. Ориентировочные сроки восстановления нам известны, всё идёт согласно выработанному плану. В ближайшее время Мацей приступит к общекомандным тренировкам и вернётся на футбольное поле для того, чтобы радовать болельщиков своей игрой», — цитирует Бутовского «Чемпионат».

Напомним, в нынешнем сезоне Рыбус провёл только один матч за «Рубин» в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на его счету одна игра в Кубке России.