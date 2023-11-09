ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов
  • 17:35
    • Шевченко обыграл Хачанова на турнире в Метце
    Все новости спорта

    В «Рубине» рассказали о восстановлении Рыбуса

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин
    Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский прояснил ситуацию с польским легионером команды Мацеем Рыбусом, который находится в лазарете.

    Мацей Рыбус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мацей Рыбус

    «Мацей Рыбус имеет повреждение нижней конечности. Ориентировочные сроки восстановления нам известны, всё идёт согласно выработанному плану. В ближайшее время Мацей приступит к общекомандным тренировкам и вернётся на футбольное поле для того, чтобы радовать болельщиков своей игрой», — цитирует Бутовского «Чемпионат».

    Напомним, в нынешнем сезоне Рыбус провёл только один матч за «Рубин» в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на его счету одна игра в Кубке России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» досрочно выиграет группу
  • «Тулуза» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • На льду ЦСКА «Авангард» устроит только победа
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Леверкузенский клуб добьется очередной уверенной победы
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аталанта — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Марсель — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Астон Вилла — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры