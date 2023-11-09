В Белоруссии сообщили о переговорах о проведении товарищеского матча с Россией

Валерий Карпин — главный тренер сборной России Фото: globallookpress.com
«Переговоры по организации товарищеского матча между сборными Белоруссии и России находятся в начальной стадии.
В любом случае надо учитывать международный календарь. В марте следующего года начинается новый сезон Лиги Наций УЕФА.
После ее жеребьевки будет ясность, в какие даты возможна организация данного матча», — приводит слова Алейника Sport24.
Напомним, сборная России сыграет 20 ноября с командой Кубы. Матч пройдет в Волгограде.