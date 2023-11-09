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    Тренер «Зенита»: Малком говорит, что в Саудовской Аравии уровень соперников ниже, чем в РПЛ

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    Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что продолжает общаться с бывшим футболистом санкт-петербургской команды Малкомом.

    Малком
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    Малком

    Минувшим летом Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль».

    «Мы часто разговариваем. Он доволен, что регулярно играет, но говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего.

    Есть две-три сильные команды, но остальные — так себе. Инфраструктура, стадионы, организация соревнований — все хуже, чем в России. Конечно, он скучает по Санкт-Петербургу.

    Он хотел приехать в октябрьскую паузу на матчи сборных, но мы сами улетали на товарищеский матч. Он обязательно приедет, когда появится время. Хочет со всеми увидеться, пообщаться.

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    • Потенциал Малкома — клубы самого высокого уровня. Но "Аль-Хиляль" был готов заплатить за Малкома такие деньги, которые европейские клубы не могли себе позволить. Аравийская лига растет, звезд много, так что это точно не худший вариант. Предложение устроило и клуб, и футболиста, поэтому о чем тут говорить? А если говорить о потенциале, то и среди действующих игроков "Зенита" есть те, кто способен выступать в сильнейших лигах мира», — приводит слова де Оливейры «Спорт-Экспресс».

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