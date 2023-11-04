Месси: У меня было много предложений от клубов из Европы и Саудовской Аравии

Нападающий «Интер Майами»признался, что у него была возможность остаться в Европе.

Минувшим летом, вскоре после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен», 36-летний аргентинец стал игроком «Интер Майами».

«В этом году у меня было много предложений, в том числе от европейских клубов и из Саудовской Аравии.

Мы решили переехать в Майами, и мы довольны этим решением, нам комфортно здесь», — приводит слова Месси L'Équipe.

Ранее Месси сообщил, планирует ли уйти в аренду после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС.

Напомним, в понедельник, 30 октября, Месси восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча».