Терехин назвал несколько команд в РПЛ, которые способны побороться за чемпионство

Экс-футболиствысказался о перспективахв борьбе за чемпионство в РПЛ.

«У "Краснодара" отличный состав. Удивило не их лидерство, а что они потеряли несколько очков. Так бы ушли на зимний перерыв на первом месте. Впереди ключевой матч с "Зенитом", а уже не то преимущество. Зато в этом году будет интересно.

Думаю, и ЦСКА подтянется. Может, "Динамо" ещё, если оборону подкорректируют, сможет побороться за первое место. Но до зимы "Краснодар" и "Зенит" — главные претенденты на чемпионство», — сказал Терехин Чемпионату.

После 14-и туров РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 31-м баллом в активе. «Зенит» — на 2-й позиции (29).