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    Терехин назвал несколько команд в РПЛ, которые способны побороться за чемпионство

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    Экс-футболист «Динамо» Олег Терехин высказался о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

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    «У "Краснодара" отличный состав. Удивило не их лидерство, а что они потеряли несколько очков. Так бы ушли на зимний перерыв на первом месте. Впереди ключевой матч с "Зенитом", а уже не то преимущество. Зато в этом году будет интересно.

    Думаю, и ЦСКА подтянется. Может, "Динамо" ещё, если оборону подкорректируют, сможет побороться за первое место. Но до зимы "Краснодар" и "Зенит" — главные претенденты на чемпионство», — сказал Терехин Чемпионату.

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