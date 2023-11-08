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    «Наполи» и «Унион» поделили очки в матче Лиги чемпионов

    «Наполи» — «Унион»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Наполи» сыграл вничью с «Унионом» (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол забили хозяева на 39-й минуте встречи. Полузащитник «Наполи» Маттео Политано оказался самым расторопным на добивании и вывел свою команду вперед — 1:0.

    «Униону» удалось сравнять счет на 52-й минуте. Нападающий команды Давид Фофана со средней дистанции сильно бьет по воротам. Мяч после отскока оказался в воротах.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Наполи — Унион 1:1
    Голы: 1:0 Маттео Политано (39'), 1:1 Датро Давид Фофана (52') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Натан, Мариу Руй (Матиас Оливера, 77'), Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка (Джованни Симеоне, 77'), Пётр Зелиньски (Йенс-Люс Каюсте, 90'), Хвича Кварацхелия, Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 87'), Джакомо Распадори Унион: Фредерик Реннов, Жером Руссийон (Робин Гозенс, 80'), Йосип Юранович (Кристофер Триммель, 64'), Диогу Лейте, Леонардо Бонуччи, Пауль Еккель, Аисса Лайдуни (Алекс Краль, 70'), Рани Хедира (Лука Тусар, 70'), Яник Хаберер (Бренден Ааронсон, 79'), Датро Давид Фофана, Шеральдо Бекер Предупреждения: Леонардо Бонуччи (41'), Пауль Еккель (67'), Лука Тусар (76'), Джованни Симеоне (90')

    После этого матча «Наполи» занимает 2-е место в группе С Лиги чемпионов с 7-ю очками в активе. «Унион» — на последней 4-й позиции с одним баллом.

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