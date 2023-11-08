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    Куба согласилась сыграть против России после того, как не договорилась с Гватемалой и Сальвадором

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс высказался о предстоящем товарищеском матче сборной Кубы с национальной командой России.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Неофициальные матчи ФИФА разрабатываются не менее полугода. На протяжении этого времени мы искали соперников для товарищеских матчей и вели переговоры не только с Россией. Мы рассчитывали сыграть с Гватемалой или Сальвадором, но, к сожалению, не смогли договориться и приняли предложение от России.

    Играть мы будем 20 ноября в Волгограде, потому что сегодня на Кубе нам сложно играть из-за логистической проблемы, связанной со стадионом. У нас нет условий для приема такой команды, как сборная России. Также до матча с вашей сборной мы хотим сыграть с еще одной командой, поэтому эта дата не случайна.

    Конечно, мы рады возможности сыграть товарищеский матч с Россией — это команда мирового уровня. Эта игра будет очень полезной для нас и может стать витриной для молодых игроков кубинской сборной», — отметил Эрранс в комментарии Sport24.

    Контрольная игра Россия — Куба пройдет на стадионе «Волгоград-Арена» в Волгограде 20 ноября. Начало матча — в 19:30 (мск).

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