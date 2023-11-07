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    Хави поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в ЛЧ

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    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Шахтёром» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Хави
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    Хави

    «Мы должны вернуться на свой лучший уровень. Мы очень критично относимся к себе и хотим навязать свою игру нашим соперникам, начиная с завтрашнего дня. У нас есть соперники, и мы должны найти способ обыграть их. Это не всегда будет происходить. Это сложный процесс.

    Мы должны быть скромными и терпеливыми. "Играть лучше, чем побеждать?" И то и другое вместе — идеальный сценарий, но мы знаем, что такое случается не в каждой игре. Мы хотим играть в красивый футбол и побеждать. Это идеальный сценарий», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

    Матч «Шахтер» — «Барселона» состоится 7 ноября, начало — в 20:45 по мск. С прогнозами на этот поединок можно ознакомиться здесь и тут.

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