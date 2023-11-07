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    Тухель: Я ожидаю напряженной и сложной игры против «Галатасарая»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о грядущем матче Лиги чемпионов против «Галатасарая».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «В первой игре с этой командой у нас возникало достаточно проблем, из которых следует извлечь урок. "Галатасарай" был очень силён. Они показали высокую интенсивность на поле и играли с большим мужеством. Первые 70 минут они защищались высоким блоком, много двигались, в результате чего нам пришлось иметь дело с огромным давлением. Я ожидаю, что завтра они снова проявят себя, как очень сильная и крайне интенсивная команда. Они немного напоминают мне "Аталанту", которая была несколько лет назад.

    Нам будет нужна чёткость в действиях, когда мы будем владеть мячом. Мы также хотим продемонстрировать в этой игре те атакующие процессы, которые мы наладили в игре с дортмундской "Боруссией". Я ожидаю напряженной и сложной игры», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

    Напомним, матч «Бавария» — «Галатасарай» состоится завтра, 8 ноября, в 23:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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