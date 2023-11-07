Роналду пропустит матч «Аль-Насра» в азиатской Лиге чемпионов

Нападающий «Аль-Насра»не сыграет против катарского «Аль-Духаиля» в четвертом туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер саудовского клуба Луиш Каштру.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Криштиану Роналду Фото: twitter.com/AlNassrFC

«Криштиану пропустит матч с "Аль-Духаилем". Он устал из-за большого числа матчей. Я знаю, есть желающие увидеть его на поле, но сейчас ему нужно отдохнуть. Он не готов играть, но у нас есть другие звезды.

Я не принимал решения исключить Роналду из заявки, за меня решили его возможности. Он играл 48 часов назад, а перед этим провел на поле 120 минут», — приводит слова Каштру GOAL.

Роналду возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата Саудовской Аравии, забив в 11-ти матчах 12 мячей.

Матч «Аль-Духаиль» — «Аль-Наср» пройдет 7 ноября, начало — в 21:00 мск.