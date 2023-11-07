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    Роналду пропустит матч «Аль-Насра» в азиатской Лиге чемпионов

    Футбол Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Про-Лига
    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сыграет против катарского «Аль-Духаиля» в четвертом туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер саудовского клуба Луиш Каштру.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Криштиану пропустит матч с "Аль-Духаилем". Он устал из-за большого числа матчей. Я знаю, есть желающие увидеть его на поле, но сейчас ему нужно отдохнуть. Он не готов играть, но у нас есть другие звезды.

    Я не принимал решения исключить Роналду из заявки, за меня решили его возможности. Он играл 48 часов назад, а перед этим провел на поле 120 минут», — приводит слова Каштру GOAL.

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    Матч «Аль-Духаиль» — «Аль-Наср» пройдет 7 ноября, начало — в 21:00 мск.

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