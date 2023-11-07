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    В «Динамо» заявили, что Безбородов пытался помочь «Сочи»

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    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил работу арбитра Владислава Безбородова в матче против «Сочи» (3:3).

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    «Хочется сказать, что по результату вновь потеряли очки, которые, на мой взгляд, должны были брать. Были в первом тайме отрезки хорошего футбола, мы забили красивые голы, к сожалению, пропустили то, что не должны были пропускать, здесь хочется отметить характер "Сочи".

    В очередной раз хочется сказать, что нам нужно работать над тем, чтобы в таких матчах забирали свои очки, у нас для этого всё есть.

    И не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь "Сочи" уйти с последнего места. Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в пользу "Сочи".

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    • Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим. Даже показанная на последних минутах красная карточка для людей, которые понимают, что происходит на поле, не изменит ощущение от этого домашнего судейства», — приводит слова Гафина ТАСС.

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