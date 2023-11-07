Футболист «Спартака» Чернов подвел итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России

Защитник «Спартака»прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«На таких стадиях Кубка России уже нет слабых команд. Не хотим как-то с недооценкой подойти к игре. Хотим надёжно сыграть и постараться пройти в следующий этап. В конце ноября в Оренбурге погода будет уже не очень — будет холодно. Играли в такую погоду, ничего страшного. Для всех будут равные условия.

Ничего страшного, что два матча сыграем с большой разницей. В прошлом году после возобновления неплохо сыграли с "Локомотивом", — цитирует футболиста "Чемпионат".

"Спартак" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в гостях встретится с "Оренбургом".