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    Футболист «Спартака» Чернов подвел итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Оренбург
    Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    «На таких стадиях Кубка России уже нет слабых команд. Не хотим как-то с недооценкой подойти к игре. Хотим надёжно сыграть и постараться пройти в следующий этап. В конце ноября в Оренбурге погода будет уже не очень — будет холодно. Играли в такую погоду, ничего страшного. Для всех будут равные условия.

    Ничего страшного, что два матча сыграем с большой разницей. В прошлом году после возобновления неплохо сыграли с "Локомотивом", — цитирует футболиста "Чемпионат".

    "Спартак" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в гостях встретится с "Оренбургом".

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