В «Ахмате» рассказали о кредите доверия к Ромащенко

Спортивный директорвысказался о последних результатах команды.

«Последние результаты команды крайне неудовлетворительные. Это понятно всем: и руководству, и болельщикам. Руководство не может быть довольным. Надеемся, что Мирослав Юрьевич справится. Никаких упаднических настроений нет.

Какой кредит доверия у Ромащенко? Мирослава Юрьевича пригласили, чтобы построить новую команду. Время непростое, но, уверен, мы справимся вместе с тренерским штабом», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

На данный момент грозненский клуб идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 12 очков.