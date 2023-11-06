Хавьер Родригес: Чтобы заработать очко на «Сантьяго Бернабеу», нужно много страдать

Главный тренер «Райо Вальекано»подвел итоги матча своей команды с мадридским «Реалом» (0:0).

«Чтобы заработать очко на "Сантьяго Бернабеу", нужно много страдать. Мы выдержали. Команда была очень хороша, и я еду домой счастливым.

Мы хорошо контролировали Винисиуса и Камавинга. Нам не хватало игры с мячом на противоположной половине поля. Футболисты очень устали к концу матча», — цитирует Родригеса AS.

Отметим, что «Райо» набрал первое очко на «Сантьяго Бернабеу» впервые с 2000 года. Тогда тот матч также завершился со счетом 0:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» занимает второе место в таблице Примеры с 29-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на девятой позиции (18 баллов).