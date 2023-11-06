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    Хавьер Родригес: Чтобы заработать очко на «Сантьяго Бернабеу», нужно много страдать

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Райо Вальекано
    Главный тренер «Райо Вальекано» Франсиско Хавьер Родригес подвел итоги матча своей команды с мадридским «Реалом» (0:0).

    Франсиско Хавьер Родригес
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    Франсиско Хавьер Родригес

    «Чтобы заработать очко на "Сантьяго Бернабеу", нужно много страдать. Мы выдержали. Команда была очень хороша, и я еду домой счастливым.

    Мы хорошо контролировали Винисиуса и Камавинга. Нам не хватало игры с мячом на противоположной половине поля. Футболисты очень устали к концу матча», — цитирует Родригеса AS.

    Отметим, что «Райо» набрал первое очко на «Сантьяго Бернабеу» впервые с 2000 года. Тогда тот матч также завершился со счетом 0:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» занимает второе место в таблице Примеры с 29-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на девятой позиции (18 баллов).

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