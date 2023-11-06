Серхио Рамос поделился эмоциями после возвращения в «Севилью»

Защитникрассказал о своем возвращении в испанский клуб.

«Клуб дал мне все. Он подготовила меня как футболиста, чтобы я впервые смог играть в Примере, и с тех пор я чувствую что-то внутри себя. Я ощутил эти цвета. Когда мне предложили вернуться домой, я выбрал это, потому что хотел вернуться, чтобы завершить цикл.

Я хотел увидеть, что вся та любовь, которую я испытываю к людям, является чем-то ответным. Это был незабываемый момент для меня, и это то, что я бы рекомендовал всем, кто начал свою карьеру в родном городе. Я наслаждаюсь каждым днём, каждой тренировкой и каждой игрой.

У меня здесь очень близкие друзья, люди, которых я знаю в клубе уже много лет, и я снова обрёл их, вернувшись. Наслаждаться такими вещами — это то, что успокаивает мою душу. Сколько бы впечатлений ты ни получил за границей или в других командах, есть вещи, которые не купишь за деньги», — приводит слова Рамоса AS.

В нынешнем сезоне защитник провел 7 матчей за «Севилью» во всех турнирах, отметился одной результативной передачей и заработал 3 желтые карточки.