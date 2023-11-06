ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Ливерпуль»Что смотреть в ноябре: Римское дерби, «Ман Сити» — «Ливерпуль», ключевые матчи отбора ЛЧ и Евро-2024
  • 00:55
    • Гол Миретти позволил «Ювентусу» обыграл «Фиорентину»
  • 22:57
    • Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал парноготурнира в Канкуне
  • 22:09
    • «Рома» вырвала победу у «Лечче», забив победный гол на 90+4-й минуте
  • 21:36
    • «Локомотив» и «Спартак» поделили очки
  • 21:29
    • «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с аутсайдером АПЛ
    Все новости спорта

    Серхио Рамос поделился эмоциями после возвращения в «Севилью»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Севилья
    Защитник «Севильи» Серхио Рамос рассказал о своем возвращении в испанский клуб.

    Серхио Рамос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серхио Рамос

    «Клуб дал мне все. Он подготовила меня как футболиста, чтобы я впервые смог играть в Примере, и с тех пор я чувствую что-то внутри себя. Я ощутил эти цвета. Когда мне предложили вернуться домой, я выбрал это, потому что хотел вернуться, чтобы завершить цикл.

    Я хотел увидеть, что вся та любовь, которую я испытываю к людям, является чем-то ответным. Это был незабываемый момент для меня, и это то, что я бы рекомендовал всем, кто начал свою карьеру в родном городе. Я наслаждаюсь каждым днём, каждой тренировкой и каждой игрой.

    У меня здесь очень близкие друзья, люди, которых я знаю в клубе уже много лет, и я снова обрёл их, вернувшись. Наслаждаться такими вещами — это то, что успокаивает мою душу. Сколько бы впечатлений ты ни получил за границей или в других командах, есть вещи, которые не купишь за деньги», — приводит слова Рамоса AS.

  • Ла Лига. «Реал» и «Жирона» уходят в отрыв
  • Итоги 11-го тура чемпионата Испании по футболу
  • 31/10/2023

    • В нынешнем сезоне защитник провел 7 матчей за «Севилью» во всех турнирах, отметился одной результативной передачей и заработал 3 желтые карточки.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Челси» забьют друг другу
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Канадская серия «Тампы-Бэй» дополнится еще одной победой
  • «Торонто» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • «Динамо» не оставит шансов южанам?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Урал — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сантос — Куяба
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Майами — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры