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    Ла Лига. «Реал» и «Жирона» уходят в отрыв

    Итоги 11-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона» — «Реал»
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    «Барселона» — «Реал»
    «Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате и отпустила в отрыв главного конкурента в битве за золото — «Реал». В числе лидеров продолжает лидировать открытие Ла Лиги — «Жирона».

    Изменения в турнирной таблице

    «Реал» Мадрид и «Жирона» сохранили первые места в испанской Примере. А вот «Барселона» опустилась с 3-й на 4-ю строчку, пропустив вперёд себя мадридский «Атлетико».

    На две ступеньки вверх поднялся «Бетис» (7 место), который обошел в турнирной таблице «Райо Вальекано» (8 место) и «Валенсию» (9 место).

    Улучшили позиции в Ла Лиге «Лас-Пальмас» (с 12-го на 10-е), «Вильярреал» (с 14-го на 12-е), «Кадис» (с 16-го на 15-е), «Мальорка» (с 17-го на 16-е).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Опустились в чемпионате Испании несколько команд: «Осасуна» (с 10-го на 11-е), «Хетафе» (с 11-го на 13-е), «Севилья» (с 13-го на 14-е), «Алавес» (с 15-го на 17-е).

    Группа лидеров

    Двоевластие в испанском чемпионате сохранилось и после матчей 11-го тура. По 28 очков набрали «Реал» и «Жирона».

    Лидирует в Ла Лиге по дополнительным показателям мадридский «Реал». «Сливочные» выиграли у «Барселоны» в эль-класико (2:1).

    Причем «галактикос» одержали волевую победу. Пропустив от Илкай Гюндогана на 6-й минуте поединка, «Реал» смог отыграться к 68-й минуте. Ну а вырвали викторию «сливочные» лишь на 92-й минуте встречи. В составе королевского клуба два мяча забил Джуд Беллингем.

    Джуд Беллингем, игрок «Реала»
    globallookpress.com

    После этог результата «Реал» набрал 28 очков и закрепился на первом место, а «Барселона» с 24 пунктами опустилась на четвертую строчку.

    В группе лидеров старается закрепиться «Жирона». Команда также завоевала 28 очков. В рамках 11 тура испанского чемпионата футболисты «Жироны» добились победы в матче против «Сельты» (1:0).

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  • 28/10/2023

    • На третье место чемпионата поднялся «Атлетико», которые одержал победу над «Алавесом» (2:1) и набрал 25 пунктов. Остальный группы команд сильно отстали от первой четверки испанской Ла Лиги.

    Тур №12

    Матчи следующего тура пройдут с 3 по 6 ноября.

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    Откроет программу матч с участием клуба из топ-4 чемпионата. «Атлетико» проведет выездную встречу против «Лас-Пальмаса»: игра состоится в пятницу, 3 ноября.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В субботу, 4 ноября ожидается игра «Барселоны» против «Реал Сосьедада»: игра для «сине-гранатовых» будет гостевой.

    5 ноября состоится игра лидера Ла Лиги: «Реал» на своем поле примет «Райо Вальекано».

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