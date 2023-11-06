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    Личка: «Сочи» забил только три гола — это хорошо, потому что игра могла закончиться победой хозяев

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничейный результат в матче против «Сочи» (3:3) в 14-м туре РПЛ.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Быстро забили первый гол, потом Лещук отразил пенальти, потом сделали разницу в два гола, но, к сожалению, во втором тайме произошла копия игры с "Крыльями Советов". Могли забить четвертый гол, но не получилось. Думали, мы уже выиграли, ничего не может случиться. Когда соперник забил второй гол, мы психологически пошли вниз. "Сочи" забил только три гола — это хорошо, потому что игра могла закончиться победой хозяев.

    Я был очень зол, потому что если мы хотим играть впереди… Сезон может закончиться, как и год назад. Команда не выдерживает критические моменты в игре. Да, я разочарован результатом, потом что ты можешь спокойно выйти на 4:1 и доиграть через контроль мяча на половине соперника, но мы не показали характер.

    "Сочи" последние две матча играл очень хорошо. Думаю, что команда будет добавлять. Сегодня наша игра имела хорошие параметры, но с момента 3:2 команда начала трястись. Да, футболисты стараются, но еще нет готовности.

    Тюкавин забил уже в третьей игре подряд, Гладышев тоже забил красивый мяч. Для них это хорошо, но, к сожалению, ничья. Я очень разочарован», — приводит слова Личка «Матч ТВ».

    «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 14 встречах. «Сочи» же располагается на 16-м месте, имея в своём активе 10 очков после 11 игр.

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