Агент: Клубам РПЛ нужно подписывать Конате зимой

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата», высказался о возможном уходе игрока из грозненского клуба.

«Это "Ахмат" решает. У клуба будет много времени выбрать и поправить ситуацию. Я думаю, что команда усилится хорошими игроками. Верю в то, что "Ахмат" не вылетит.

Думаю, что к Конате есть интерес со стороны других клубов. Ближе к зиме точно будет, иначе если они его не возьмут, то потом будет уже невозможно.

Если его сейчас никто не возьмет, то в мае он уйдет как свободный агент. Но если он станет свободным агентом, то точно пойдет в Европу», — приводит слова Селюка «Спорт день за днем».

Конате провел в текущем сезоне 19 матчей и забил шесть мячей.