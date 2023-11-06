«Фиорентина» — «Ювентус»: счет матча 0:1, обзор голов

минимально обыграл(1:0) в матче итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче гости забили на 10-й минуте встречи. Полузащитник «Ювентуса» Фабио Миретти дождался мяч в штрафной соперника и низом пробил в угол ворот. Без шансов для голкипера соперника.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Ювентус 0:1 Гол: 0:1 Фабио Миретти (10') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Фабьяно Паризи, Лукас Мартинес, Лука Раньери (Йерри Мина, 89'), Кристиано Бираги, Артур Мело (Жонатан Иконе, 78'), Роландо Мандрагора, Антонин Барак (Джакомо Бонавентура, 59'), Николас Гонсалес, Кристиан Куаме (Риккардо Соттиль, 78'), Лукас Бельтран (M'bala Nzola, 46') Ювентус: Войцех Щенсны, Даниэле Ругани, Бремер, Федерико Гатти, Федерико Кьеза (Аркадиуш Милик, 68'), Филип Костич, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Фабио Миретти (Андреа Камбьязо, 61'), Уэстон Маккенни, Мойзе Кин (Душан Влахович, 68') Предупреждения: Адриен Рабьо (43'), Мойзе Кин (48'), Федерико Гатти (58'), Лука Раньери (83')

После этого матча «Ювентус» занимает 2-е место в таблице Серии А с 26-ю очками в активе. «Фиорентина» — на 8-й позиции (17 баллов).