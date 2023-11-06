Чернов: Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль»

Защитниквысказался о перспективах полузащитниказаиграть в английской Премьер-лиге.

«Он опять забил — порадуемся. Саша — основополагающий игрок, который многое решает на поле, и то, сколько он забивает и ассистирует в последних играх, доказывает это.

"На самом деле, я сам готов отвезти Головина в 'Ливерпуль'. Если прибавит, то поедет туда: не обязательно в 'Ливерпуль', можно и в любую другую команду. Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор", — приводит Sport24 слова Чернова.

В нынешнем сезоне Головин провел 10 матчей за "Монако" в Лиге 1, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. В последнем матче с "Брестом" (2:0) россиянин забил гол и сделал ассист.