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    Чернов: Я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль»

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина заиграть в английской Премьер-лиге.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Он опять забил — порадуемся. Саша — основополагающий игрок, который многое решает на поле, и то, сколько он забивает и ассистирует в последних играх, доказывает это.

    "На самом деле, я сам готов отвезти Головина в 'Ливерпуль'. Если прибавит, то поедет туда: не обязательно в 'Ливерпуль', можно и в любую другую команду. Ему по силам играть в чемпионате Англии или Германии, но все равно это должен быть его выбор", — приводит Sport24 слова Чернова.

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    • В нынешнем сезоне Головин провел 10 матчей за "Монако" в Лиге 1, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. В последнем матче с "Брестом" (2:0) россиянин забил гол и сделал ассист.

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