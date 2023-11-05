«Марсель» — «Лилль»: счет матча 0:0, обзор

не смогли открыть счет (0:0) в матче 11-го тура французской Лиги 1.

За этот матч хозяева сумели нанести 3 удара в створ ворот, а игрокам «Лилля» удалось это сделать только один раз.

Футбол. Франция. Лига 1 Марсель — Лилль 0:0 Марсель: Пау Лопес, Жонатан Клосс, Самуэль Жиго (Бамо Мейте, 68'), Шансель Мбемба, Ренан Лоди, Жоффрей Кондогбиа, Валентин Ронжье, Жордан Верету (Илиман Ндиайе, 68'), Амин Арит, Исмаила Сарр (Витор Карвалью, 77'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Хоакин Корреа, 77') Лилль: Люка Шевалье, Алешандро Рибейро, Лени Йоро, Тьяго Сантос, Юсуф Язиджи (Джонатан Дэвид, 90'), Эдон Жегрова (Реми Кабелла, 79'), Набиль Бенталеб, Бенжамен Андре, Иван Кавалейру (Адам Уна, 71'), Анхель Гомес (Хакон-Арнар Харальдссон, 90'), Исмаили Предупреждения: Бенжамен Андре (27'), Амин Арит (42'), Самуэль Жиго (53'), Набиль Бенталеб (71'), Юсуф Язиджи (73')

После этого матча «Марсель» занимает 8-м месте в таблице Лиги 1 (13 очков). «Лилль» — на 4-й позиции (19 баллов).