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    «Марсель» и «Лилль» разошлись миром в матче Лиги 1

    «Марсель» — «Лилль»: счет матча 0:0, обзор

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    «Марсель» и «Лилль» не смогли открыть счет (0:0) в матче 11-го тура французской Лиги 1.

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    За этот матч хозяева сумели нанести 3 удара в створ ворот, а игрокам «Лилля» удалось это сделать только один раз.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Лилль 0:0
    Марсель: Пау Лопес, Жонатан Клосс, Самуэль Жиго (Бамо Мейте, 68'), Шансель Мбемба, Ренан Лоди, Жоффрей Кондогбиа, Валентин Ронжье, Жордан Верету (Илиман Ндиайе, 68'), Амин Арит, Исмаила Сарр (Витор Карвалью, 77'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Хоакин Корреа, 77') Лилль: Люка Шевалье, Алешандро Рибейро, Лени Йоро, Тьяго Сантос, Юсуф Язиджи (Джонатан Дэвид, 90'), Эдон Жегрова (Реми Кабелла, 79'), Набиль Бенталеб, Бенжамен Андре, Иван Кавалейру (Адам Уна, 71'), Анхель Гомес (Хакон-Арнар Харальдссон, 90'), Исмаили Предупреждения: Бенжамен Андре (27'), Амин Арит (42'), Самуэль Жиго (53'), Набиль Бенталеб (71'), Юсуф Язиджи (73')

    После этого матча «Марсель» занимает 8-м месте в таблице Лиги 1 (13 очков). «Лилль» — на 4-й позиции (19 баллов).

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