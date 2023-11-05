Ивич: «Краснодар» доминировал почти весь матч с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Краснодара»после победы над «Крыльями Советов» (2:1) дал развернутый комментарий.

«Нам противостояла команда, находящаяся на третьей строчке в таблице. И это неслучайно, у них хорошие игроки и тренер. Мы играли 90–95 минут с командой, которая не создала ни одного момента, кроме гола.

У нас было три четыре момента, мы забили два гола, попали в штангу, были еще две хорошие возможности. Когда играют команды, занимающие первое и третье места, нельзя ожидать, что все 95 минут одна команда будет доминировать и иметь такое количество шансов.

Верю, что если тренер хочет задать вопрос судье, он может это сделать. Я с ним побеседовал, но это останется между нами», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» после этой победы снова на первом месте в РПЛ с 31 очком. «Крылья Советов» пока остались на третьей позиции с 22 очками, но некоторые конкуренты еще не провели свои игры.