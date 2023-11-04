Индзаги: Мы знали, что игра должна быть тяжелой, но парни здорово ее контролировали

Главный тренерподвел итог матча против(2:1).

«Мы знали, что игра должна быть тяжелой, но парни здорово ее контролировали. Первые 20 минут "Аталанта" оказывала на нас давление, но после 2:0 мы все контролировали. Жаль только, что мы снова пропустили гол.

Очень хорошее выступление в матче против команды, еще не пропускавшей дома до этого дня.

Посмотрим, что случилось с Паваром. Его коленная чашечка, по сути говоря, сместилась, а потом вернулась на место. Врачи проведут все необходимые проверки, но я боюсь, что на некоторое время мы игрока потеряем.

Позади лишь 11 матчей, но выиграть в таком сложном месте — важный сигнал. Мы верим в себя, но легко не будет», — цитирует Индзаги DAZN.

После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. «Аталанта» — на 5-й позиции (19 баллов).