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    Индзаги: Мы знали, что игра должна быть тяжелой, но парни здорово ее контролировали

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итог матча против «Аталанты» (2:1).

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Мы знали, что игра должна быть тяжелой, но парни здорово ее контролировали. Первые 20 минут "Аталанта" оказывала на нас давление, но после 2:0 мы все контролировали. Жаль только, что мы снова пропустили гол.

    Очень хорошее выступление в матче против команды, еще не пропускавшей дома до этого дня.

    Посмотрим, что случилось с Паваром. Его коленная чашечка, по сути говоря, сместилась, а потом вернулась на место. Врачи проведут все необходимые проверки, но я боюсь, что на некоторое время мы игрока потеряем.

    Позади лишь 11 матчей, но выиграть в таком сложном месте — важный сигнал. Мы верим в себя, но легко не будет», — цитирует Индзаги DAZN.

    После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. «Аталанта» — на 5-й позиции (19 баллов).

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