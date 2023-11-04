«Лейпциг» проиграл «Майнцу», «Фрайбург» и «Боруссия» М забили шесть мячей на двоих

Завершился ряд матчей десятого тура немецкой Бундеслиги.

В одном из них «Кельн» и «Аугсбург» сыграли вничью 1:1. На гол Линтона Майны гости ответили точным ударом Филлипа Титца.

Футбол. Германия. Бундеслига Кёльн — Аугсбург 1:1 Голы: 1:0 Линтон Майна (16'), 1:1 Филлип Тиц (25') Кёльн: Марвин Швебе, Тимо Хюберс, Юлиан Хабот, Доминик Хайнц (Леарт Пакярада, 80'), Эрик Мартель, Флориан Кайнц, Линтон Майна, Марк Ут (Ян Тильман, 66'), Джан-Лука Вальдшмидт (Деян Любичич, 76'), Штеффен Тиггес (Дейви Зельке, 66'), Rasmus Carstensen (Бенно Шмиц, 76') Аугсбург: Финн Дамен, Мадс Педерсен (Иагу, 63'), Максимилиан Бауэр, Джеффри Гауэлеу, Роберт Гумни (Кевин Мбабу, 46'), Свен Михель (Рубен Варгас, 63'), Фредрик Йенсен (Арне Энгелс, 77'), Никлас Дорш (Tim Breithaupt, 63'), Эльвис Реджбечай, Филлип Тиц, Эрмедин Демирович Предупреждения: Мадс Педерсен (40'), Jess Christian Thorup (81'), Джеффри Гауэлеу (90 + 2'), Steffen Baumgart (90 + 3'), Финн Дамен (90 + 6'), Дейви Зельке (90 + 7'), Tim Breithaupt (90 + 7')

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В еще одной игре «Майнц» в родных стенах переиграл «РБ Лейпциг» со счетом 2:0. Авторами голов стали Ли Джэ Сон и Леонардо Баррейро.

Футбол. Германия. Бундеслига Майнц — РБ Лейпциг 2:0 Голы: 1:0 Ли Джэ Сон (76'), 2:0 Леандро Мартинс (82') Майнц: Робин Центнер, Сепп ван ден Берг, Максим Лайч, Жозуа Гилявоги (Данни да Коста, 16'), Эдмилсон Фернандеш, Леандро Мартинс, Доминик Кор (Том Краус, 67'), Антони Каси, Ли Джэ Сон (Мервейлле Папела, 90'), Карим Онисиво (Людовик Ажорк, 90'), Марко Рихтер (Аймен Баркок, 67') РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Бенджамин Хенрихс, Кастелло Люкеба, Лукас Клостерман (Юссуф Поульсен, 82'), Мохамед Симакан, Ксави Симонс (Эмиль Форсберг, 82'), Кристоф Баумгартнер (Тимо Вернер, 67'), Давид Раум, Кевин Кампль (Амаду Айдара, 82'), Ксавер Шлагер, Луа Опенда (Беньямин Шешко, 67') Предупреждения: Антони Каси (39'), Лукас Клостерман (51'), Аймен Баркок (88'), Сепп ван ден Берг (90')

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И, наконец, «Фрайбург» и менхенгладбахская «Боруссия» не смогли выявить сильнейшего, сыграв 3:3. За хозяев забивали Лукас Холер, Ноа Вайсхаупт и Винченцо Грифо, за гостей — Джордан Сибачо, Алассан Плеа и Юлиан Вайгл.