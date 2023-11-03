Генеральный директор «Черноморца»: Горд тем, что Зыряновым интересуется «Торпедо»

, занимающий должность гендиректора новороссийского «Черноморца», отреагировал на интерес к наставнику клубасо стороны московского «Торпедо».

«Я горжусь, что нашим главным тренером интересуются другие футбольные клубы, в том числе и московское "Торпедо". У Константина Зырянова есть действующий контракт, который он с удовольствием подписал. Здорово, что им интересуются другие клубы, значит, им нравится, как он работает в "Черноморце".

Официальных контактов и обращений в наш клуб не было. Но мы понимаем, что Зыряновым могут интересоваться клубы и не только Первой лиги. Мы будем действовать согласно условиям договора», — цитирует Климко «Чемпионат».

Константин Зырянов во время игровой карьеры был в «Торпедо» с 2000 по 2006 год, откуда получил приглашение в сборную России и петербургский «Зенит». Новороссийский «Черноморец» возглавляет с 2022 года. С ним Зырянов вышел в Первую лигу.