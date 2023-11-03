В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна перед матчем с «Барселоной»

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Ранее на этой неделе Захарян не смог доиграть матч против ФК «Буньоль» (1:0) в Кубке Испании. 20-летний россиянин был заменен на 82-й минуте после столкновения с соперником.
«Арсен Захарян тренируется с командой и полностью готов к завтрашнему матчу против Барселоны», — сообщили Sport24 в пресс-службе клуба из Сан-Себастьяна.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»
Матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» состоится 4 ноября, начало — в 23:00 мск.
Захарян провел за «Реал Сосьедад» восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» минувшим летом за 12 миллионов евро.