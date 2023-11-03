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    В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна перед матчем с «Барселоной»

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    Полузащитник «Реала Сосьедада» Арсен Захарян сможет сыграть против «Барселоны» в 12-м туре чемпионата Испании.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Ранее на этой неделе Захарян не смог доиграть матч против ФК «Буньоль» (1:0) в Кубке Испании. 20-летний россиянин был заменен на 82-й минуте после столкновения с соперником.

    «Арсен Захарян тренируется с командой и полностью готов к завтрашнему матчу против Барселоны», — сообщили Sport24 в пресс-службе клуба из Сан-Себастьяна.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»

    Матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» состоится 4 ноября, начало — в 23:00 мск.

    Захарян провел за «Реал Сосьедад» восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» минувшим летом за 12 миллионов евро.

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