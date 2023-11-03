В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна перед матчем с «Барселоной»

Полузащитник «Реала Сосьедада»сможет сыграть противв 12-м туре чемпионата Испании.

Ранее на этой неделе Захарян не смог доиграть матч против ФК «Буньоль» (1:0) в Кубке Испании. 20-летний россиянин был заменен на 82-й минуте после столкновения с соперником.

«Арсен Захарян тренируется с командой и полностью готов к завтрашнему матчу против Барселоны», — сообщили Sport24 в пресс-службе клуба из Сан-Себастьяна.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»

Матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» состоится 4 ноября, начало — в 23:00 мск.

Захарян провел за «Реал Сосьедад» восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» минувшим летом за 12 миллионов евро.