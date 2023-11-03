До матча

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает третью позицию в турнирной таблице, набрав 24 очка в 10-ти матчах. Со старта чемпионата «горожане» одержали 8 побед и дважды проиграли. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 22:7.

В крайнем туре «Манчестер Сити» разгромил в дерби «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Эрлинг Холанн, еще один мяч в активе Фодена.

Ранее подопечные Гвардиолы успешно сыграли на выезде против «Янг Бойз» (3:1) в 3-м туре Лиги Чемпионов, а также добыли трудовую победу над «Брайтоном» (2:1) в рамках АПЛ.

«Борнмут»

«Борнмут» находится на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 6 очков в 10-ти турах. От зоны вылета команду Андони Ираолы отделяет один балл. С начала сезона «вишни» одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 8:21.

В эту среду «Борнмут» вылетел из 1/8 финала Кубка английской лиги. «Вишни» закончили выступление на турнире, уступив дома «Ливерпулю» со счетом 1:3.

До этого «Борнмут» впервые заработал 3 очка в матче АПЛ, одержав победу над «Бёрнли» (2:1) в 10-м туре. Эта виктория прервала четырехматчевую серию поражений команды Ираолы.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» дважды разгромил своего соперника — 4:0 дома и 4:1 в гостях. Всего в 15-ти очных матчах «горожане» одержали 14 побед и еще одна встреча завершилась вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут» с коэффициентом 1.91.