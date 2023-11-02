Онопко: Многие футболисты получили свои минуты и доказали, что на них можно рассчитывать

Тренерподвел итог матча против(2:1) в Кубке России.

«Не только Комличенко, я хотел бы отметить всю команду. Очень важная победа. Многие футболисты получили свои минуты и доказали, что на них можно рассчитывать.

Мелехин? Он давно мечтал забить, много подключался к атакам. Ему хотелось начать забивать. Я рад, что ему удалось отличиться в официальной игре, в целом он сыграл хорошо.

Футбол, он вообще такой, любой эпизод может изменить ход матча. Было напряжение в последние минуты, и, наверное, болельщикам нравится такая игра из‑за эмоций. Футболисты на поле не так переживают в эти минуты, переживают больше тренеры, болельщики и президент клуба. Но в этом и есть прелесть футбола», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

«Ростов» вышел из группы B со второго места. «Урал» выступит в Пути регионов.