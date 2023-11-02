ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщик сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 — что это значит для футбола?
  • 22:58
    • «Динамо» победило «Пари НН» и вышло в плей-офф Пути РПЛ Кубка России
  • 22:49
    • «Ростов» минимально победил «Урал» в Кубке России
  • 22:06
    • ЦСКА на выезде разобрался со «Спартаком»
  • 20:24
    • Дубль Чалова принес ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче Кубка России
  • 19:10
    • «Салават» не оставил шансов «Ак Барсу»
    Все новости спорта

    Онопко: Многие футболисты получили свои минуты и доказали, что на них можно рассчитывать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Урал
    Тренер «Ростова» Виктор Онопко подвел итог матча против «Урала» (2:1) в Кубке России.

    Виктор Онопко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Онопко

    «Не только Комличенко, я хотел бы отметить всю команду. Очень важная победа. Многие футболисты получили свои минуты и доказали, что на них можно рассчитывать.

    Мелехин? Он давно мечтал забить, много подключался к атакам. Ему хотелось начать забивать. Я рад, что ему удалось отличиться в официальной игре, в целом он сыграл хорошо.

    Футбол, он вообще такой, любой эпизод может изменить ход матча. Было напряжение в последние минуты, и, наверное, болельщикам нравится такая игра из‑за эмоций. Футболисты на поле не так переживают в эти минуты, переживают больше тренеры, болельщики и президент клуба. Но в этом и есть прелесть футбола», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

    «Ростов» вышел из группы B со второго места. «Урал» выступит в Пути регионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Торино» в 1/8 Кубка Италии?
  • «Торино» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «ПСЖ» и «Монпелье» забьют друг другу
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Рыбакина не пустит Соболенко в полуфинал Итогового турнира?
  • Соболенко — Рыбакина. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Торино — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пегула — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Баффало — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры