Бородюк: В России есть тренеры, которые появляются непонятно откуда

Известный тренерсчитает, что в российском футболе чересчур много иностранных тренеров.

«В нашем футболе много управленцев, которые любят футбол, переживают, стараются и вкладываются — огромный респект таким людям.

Но есть те, для кого футбол — это временная работа, а не дело всей жизни. Есть тренеры, которые непонятно откуда приглашаются, — у всех появляются вопросы. Откуда у руководителей клубов такой пиетет перед иностранными тренерами, которые ничего не добились как в качестве игрока, так и в качестве специалиста?

Я не знаю, как это можно объяснить. Мы обсуждаем это с бывшими игроками — сами не понимаем. К сожалению, такое явление есть в футболе. Наверное, у них какие-то суперагенты или управленцы клубов видят качества. Приглашение Клотета в "Торпедо"? Я не думал об этом. Мне неинтересна эта тема», — приводит слова Бородюка «Чемпионат».