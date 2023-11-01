Тихонов: Такое ощущение, что в «Спартаке» футболисты бегают как роботы

Бывший капитан «Спартака»высказался о поражениив матче против(0:2) в 13-м туре РПЛ.

«Говорят, что "Факел" лучше играл, переиграл "Спартак", они использовали много длинных передач. Аппаев — быстрый нападающий. Они смогли в связи с полем поменять свою игру, "Спартак" не смог. Это дело тренера. Если вы видите, что поле безобразное, ну сделайте три‑четыре передачи верхом, попытайтесь там сыграть. Но этого не происходило.

Если бы был Джикия, думаю, были бы эти длинные передачи. Есть Бабич и Дуарте — им сказали играть, они и играют. Вратарь ни слова не говорит, хотя он мог бы погнать их вперед и выбивать мяч. Не хватало перестроения.

Психологический момент очень важный, на "Спартак" давят журналисты, болельщики. Я ни на кого не давлю. Пускай Абаскаль работает. Он ставит игру, вопросов нет, местами получается и довольно неплохо, мне нравится.

Посмотрим состав на игру с "Краснодаром". Если он поставит второй состав, скажет, что мы готовимся к "Локомотиву", первое место (в группе) заняли, здесь решение тренера, пойдет это на пользу или нет.

Есть действительно интересные моменты игры: выход через оборону, быстрая игра, когда команда убегает в быструю атаку. Промес и Бонгонда — качественные футболисты. Довольно неплохой центр поля, когда у команды всё получается, здорово на это смотреть.

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Но после таких игр, как с "Факелом", становится неприятно. Тренер не может поменять в одночасье свою игру. Он не смотрит — получается, не получается. Такое ощущение, что футболисты бегают как роботы. Как им сказали на тренировках, так они и играли. Как я понимаю, они сами не могут принять решение. Когда я выступал, у нас полузащитники и нападающие могли в любых ситуациях быть, потому что мы на тренировках это делали. Романцев был не против», — сказал Тихонов, слова которого передает «Матч ТВ».

В среду, 1 ноября, «Спартак» сыграет на своем поле против «Краснодара» в рамках Кубка России.