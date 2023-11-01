Московский «Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ. Встреча состоится 1 ноября, 20:45 (мск). «Спартак» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Команда Гильермо Абаскаля подходит к заключительному туре, обеспечив себе первое место в группе D. Сейчас у «красно-белых» 12 очков, а перед главным преследователем в лице «Краснодара» гандикап в четыре пункта.

В последнем кубковом матче «Спартак» потерпел разгромное поражение со счетом 0:3 от «Динамо», которое вернуло ему должок за разгром в первом круге. К этому моменту команда уже обеспечила себе первое место в группе и могла особо не напрягаться.

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Тем не менее, поражение получилось довольно болезненным и вызвало бурю гнева у болельщиков. Еще более неудачно «Спартак» сыграл в последнем туре чемпионата, уступив воронежскому «Факелу» (0:2) на выезде.

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После этой неудачи «Спартак» опустился на восьмое место в РПЛ и снова активно пошли разговоры об отставке Абаскаля с поста главного тренера. Такая атмосфера вокруг команды на финише первой части чемпионата явно не способствует качественной игре.

«Краснодар»

После пяти матчей в Кубке России «Краснодар» делит вторую строчку с «Динамо» с 8 очками. Именно между ними решится, кто дальше пройдет в Кубке РПЛ. Поэтому предстоящий матч против «Спартака» очень важен для «быков».

Команда Владимира Ивича неудачно стартовала в Кубке России, но затем разогналась и одержала три победы подряд. Последняя из них в отличном стиле была одержана над «Пари НН» со счетом 3:0. Голами отметились Ильзат Ахметов, Георгий Арутюнян, Джон Кордоба.

В выходные «Краснодар» потерпел первое поражение в чемпионате от ЦСКА. «Быки» могли снова уйти от поражения, но им немного не хватило мастерства и фарта. Но оно давно назревало, слишком много раз подопечным Ивича везло в предыдущих турах.

После неудачи с ЦСКА отрыв от питерского «Зенита» сократился до двух очков, что учитывая предстоящий матч между ними, может обернуться сменой лидера. В игре против «Спартака» Владимир Ивич, скорее всего, выставит смешанный состав, как он обычно делал в предыдущих турах.

Прогноз и ставка

Перед этим матчем букмекеры считают фаворитом «Краснодар», на победу которого дают — 2,4. На «Спартак» — 2,85. Ничья оценивается — 3,90.

«Спартаку» надо реабилитироваться перед своими болельщиками, поэтому Абаскаль выставит состав близкий к оптимальному. «Краснодару» тоже нужно одержать победу, но при этом сохранить силы перед предстоящим туром чемпионата.

Поэтому можно рассмотреть вариант ставки «тотал меньше 3» за 2,04. Гости будут играть рационально, не форсировать события на поле и ждать возможности убежать в контратаку, а «Спартак» не способен сейчас к голевым подвигам.

Также в качестве более рискового прогноза можно попробовать взять чистую победу «Краснодара» за 2,40. Команде надо брать три очка, чтобы продолжить свой путь в Пути РПЛ.