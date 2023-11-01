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    Кержаков: Ваня Сергеев — наш череповецкий Холанн

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    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отметил ключевую роль нападающего Ивана Сергеева в победном матче с «Крыльями Советов» (1:0) в Кубке России.

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    Сергеев стал автором единственного гола в ворота самарской команды.

    «Рад победе над "Крыльями" в Кубке, но из ворот казалось, что это не лучший наш матч с точки зрения качества игры.

    Был видно, что защитникам достается от меня? Скорее всем по игре в обороне в целом. А защитники, кстати, на мой взгляд, неплохо отыграли.

    Ваня Сергеев — наш череповецкий Холанн!

    Конкуренция — она никогда и не угасала. Борьбой же это трудно назвать, потому что у нас во вратарской бригаде хорошая атмосфера», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

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