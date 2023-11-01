Кержаков: Ваня Сергеев — наш череповецкий Холанн

Вратарь «Зенита»отметил ключевую роль нападающегов победном матче с(1:0) в Кубке России.

Сергеев стал автором единственного гола в ворота самарской команды.

«Рад победе над "Крыльями" в Кубке, но из ворот казалось, что это не лучший наш матч с точки зрения качества игры.

Был видно, что защитникам достается от меня? Скорее всем по игре в обороне в целом. А защитники, кстати, на мой взгляд, неплохо отыграли.

Ваня Сергеев — наш череповецкий Холанн!

Конкуренция — она никогда и не угасала. Борьбой же это трудно назвать, потому что у нас во вратарской бригаде хорошая атмосфера», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».