Галактионов: По качеству есть моменты, которые нужно улучшать

Михаил Галактионов Фото: globallookpress.com
«Не бывает идеальных матчей. Они могут складываться по счету, но по качеству есть моменты, которые нужно улучшать. Команду поздравили, хороший матч был сегодня, нужно правильно подготовиться к "Спартаку".
Нужно понять, насколько активны все были, насколько добавили агрессии и страсти. Счет позволял играть и создавать. Подходы были, но не хватало итогового удара.
Баринов готовится к "Спартаку", он наш лидер и капитан. Сегодня он получил отдых, потому что много матчей сыграл», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
«Локомотив» выиграл группу В с 13 очками. «Рубин» вылетел из Кубка России, замкнув квартет.