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    Галактионов: По качеству есть моменты, которые нужно улучшать

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал итог поединка против «Рубина» (3:0) в Кубке России.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Не бывает идеальных матчей. Они могут складываться по счету, но по качеству есть моменты, которые нужно улучшать. Команду поздравили, хороший матч был сегодня, нужно правильно подготовиться к "Спартаку".

    Нужно понять, насколько активны все были, насколько добавили агрессии и страсти. Счет позволял играть и создавать. Подходы были, но не хватало итогового удара.

    Баринов готовится к "Спартаку", он наш лидер и капитан. Сегодня он получил отдых, потому что много матчей сыграл», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    «Локомотив» выиграл группу В с 13 очками. «Рубин» вылетел из Кубка России, замкнув квартет.

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