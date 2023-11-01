Галактионов: По качеству есть моменты, которые нужно улучшать

Главный тренерпрокомментировал итог поединка против(3:0) в Кубке России.

«Не бывает идеальных матчей. Они могут складываться по счету, но по качеству есть моменты, которые нужно улучшать. Команду поздравили, хороший матч был сегодня, нужно правильно подготовиться к "Спартаку".

Нужно понять, насколько активны все были, насколько добавили агрессии и страсти. Счет позволял играть и создавать. Подходы были, но не хватало итогового удара.

Баринов готовится к "Спартаку", он наш лидер и капитан. Сегодня он получил отдых, потому что много матчей сыграл», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» выиграл группу В с 13 очками. «Рубин» вылетел из Кубка России, замкнув квартет.