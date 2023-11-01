FourFourTwo назвал худшие трансферы в истории «Челси»

Андрей Шевченко Фото: globallookpress.com
Полный список десяти худших трансферов выглядит так:
1. Дэниэл Дринкуотер — из «Лестера» в 2017 году.
2. Винстон Богард — из «Барселоны» в 2000 году.
3. Ромелу Лукаку — из «Интера» в 2021 году.
4. Калиду Кулибали — из «Наполи» в 2022 году.
5. Андрей Шевченко — из «Милана» в 2006 году.
6. Крис Саттон — из «Блэкберна» в 1999 году.
7. Фернандо Торрес — из «Ливерпуля» в 2011 году.
8. Адриан Муту — из «Пармы» в 2003 году.
9. Марк Боснич — из «Манчестер Юнайтед» в 2000 году.
10. Хуан Себастьян Верон — из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.
Также в список из 35 футболистов попали Алексей Смертин (20-е место), подписанный в 2003 году, и Юрий Жирков (30), ставший игроком «аристократов» в 2009-м.