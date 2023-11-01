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    FourFourTwo назвал худшие трансферы в истории «Челси»

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    Авторитетный сайт FourFourTwo огласил свою версию худших трансферов истории лондонского «Челси». Первое место занял переход Дэнни Дринкуотера из «Лестера», на 3-м Лукаку из «Интера», на 5-м Шевченко из «Милана».

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    Полный список десяти худших трансферов выглядит так:

    1. Дэниэл Дринкуотер — из «Лестера» в 2017 году.
    2. Винстон Богард — из «Барселоны» в 2000 году.
    3. Ромелу Лукаку — из «Интера» в 2021 году.
    4. Калиду Кулибали — из «Наполи» в 2022 году.
    5. Андрей Шевченко — из «Милана» в 2006 году.
    6. Крис Саттон — из «Блэкберна» в 1999 году.
    7. Фернандо Торрес — из «Ливерпуля» в 2011 году.
    8. Адриан Муту — из «Пармы» в 2003 году.
    9. Марк Боснич — из «Манчестер Юнайтед» в 2000 году.
    10. Хуан Себастьян Верон — из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

    Также в список из 35 футболистов попали Алексей Смертин (20-е место), подписанный в 2003 году, и Юрий Жирков (30), ставший игроком «аристократов» в 2009-м.

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