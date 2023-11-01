FourFourTwo назвал худшие трансферы в истории «Челси»

Авторитетный сайт FourFourTwo огласил свою версию худших трансферов истории лондонского. Первое место занял переходиз «Лестера», на 3-миз «Интера», на 5-миз «Милана».

Полный список десяти худших трансферов выглядит так:

1. Дэниэл Дринкуотер — из «Лестера» в 2017 году.

2. Винстон Богард — из «Барселоны» в 2000 году.

3. Ромелу Лукаку — из «Интера» в 2021 году.

4. Калиду Кулибали — из «Наполи» в 2022 году.

5. Андрей Шевченко — из «Милана» в 2006 году.

6. Крис Саттон — из «Блэкберна» в 1999 году.

7. Фернандо Торрес — из «Ливерпуля» в 2011 году.

8. Адриан Муту — из «Пармы» в 2003 году.

9. Марк Боснич — из «Манчестер Юнайтед» в 2000 году.

10. Хуан Себастьян Верон — из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

Также в список из 35 футболистов попали Алексей Смертин (20-е место), подписанный в 2003 году, и Юрий Жирков (30), ставший игроком «аристократов» в 2009-м.