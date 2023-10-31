Месси: Моя карьера в «ПСЖ» сложилась не так, как я рассчитывал

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентинывысказался о своем этапе карьеры в

Месси выступал за «ПСЖ» с августа 2021 года по июня 2023-го. Минувшим летом 36-летний аргентинец стал игроком «Интер Майами».

«Парижский этап карьеры по разным причинам сложился не так, как я рассчитывал. Я прожил в Париже два года, и у меня там очень хорошие друзья, мне очень понравился город. Мои сыновья в восторге от него. Им было трудно покинуть Париж, они хотели остаться в своей школе со своими друзьями.

Это невероятный город, в котором мне довелось пожить какое-то время. Со спортивной точки зрения все сложилось не так, как я рассчитывал. Но я помню и все хорошее, а такого тоже было много», — приводит слова Месси RMC Sport.

Напомним, в понедельник, 30 октября, Месси стал обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз.