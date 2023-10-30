Президент «Урала»: Будем стараться удержать Гончаренко

Президент «Урала»заявил, что в клубе не думают об увольнениис поста главного тренера.

Безвыигрышная серия «Урала» в РПЛ составляет уже восемь матчей.

«Виктор Михайлович — один из сильнейших тренеров в стране. У него полное взаимопонимание с руководством, с командой, со всеми.

Мало кто так работает — чуть ли не 24 часа занимается футболом. У нас нет даже никакой мысли, что Виктор Михайлович по нашей инициативе (покинет команду). Мы будем стараться его удержать. Мы его ценим и уважаем, видим его работу.

Думаю, он преодолеет все сложности. Конечно, хотелось бы выигрывать — мы выходим из кризиса, который случился несколько игр назад. И вчерашний матч с "Динамо" это показал, мы играли неплохо. К Гончаренко полнейшее доверие», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».