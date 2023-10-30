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    «Атлетико» на своем поле обыграл «Алавес» в матче Примеры

    «Атлетико» — «Алавес»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Атлетико» одержал победу над «Алавесом» (2:1) в матче 11-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В 1-м тайме хозяева забили 2 безответных гола. Первый мяч «матрасники» забили на 26-й минуте. Нападающий команды Родриго Рикельме точным ударом вывел свою команду вперед.

    На 45+1-й минуте форвард хозяева Альваро Мората ворвался в штрафную и пробил, попав точно в верхний угол ворот.

    «Алавес» все-таки отыграл один мяч. На 90+6-й минуте полузащитник команды Андер Гевара пробил низом с угла штрафной и сократил отставание до минимума.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Алавес 2:1
    Голы: 1:0 Родриго Рикельме (26'), 2:0 Альваро Мората (45 + 1'), 2:1 Андер Гевара (90 + 6') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Марио Эрмосо (Хосе Хименес, 81'), Науэль Молина (Сесар Аспиликуэта, 81'), Родриго Рикельме, Аксель Витсель, Родриго Де Пауль (Пабло Барриос, 67'), Коке, Сауль Ньигес (Маркос Льоренте, 58'), Антуан Гризманн, Альваро Мората (Анхель Корреа, 67') Алавес: Антонио Сивера, Алекс Солас (Хави Лопес, 46'), Рубен Дуарте, Александар Седлар, Абдель Абкар, Андони Горосабель, Хон Гуриди (Янис Хаджи, 63'), Андер Гевара, Антонио Бланко (Карлос Бенавидес, 84'), Луис Риоха (Абде Реббах, 63'), Samuel Omorodion (Кевин Гарсиа, 73') Предупреждения: Маркос Льоренте (71'), Рубен Дуарте (72'), Марио Эрмосо (73'), Ян Облак (83'), Янис Хаджи (85')

    После этого матча «Атлетико» занимает 3-е место в таблице Примеры с 25-ю очками в активе. «Алавес» — на 17-й позиции (9 баллов).

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