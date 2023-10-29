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    Севикян, Кухарчук, Нобоа в запасе на матч «Пари НН» — «Сочи»

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    Стали известны составы на матч 13-го тура РПЛ между «Пари Нижний Новгород» против «Сочи».

    Тренер «Пари НН» Сергей Юран
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    Тренер «Пари НН» Сергей Юран

    «Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Толстопятов, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Зе Турбо, Боселли.

    «Сочи»: Гойло, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Игнатьев, Крамарич.

    Игра пройдет 29 октября, 19:00 (мск).

    Ознакомиться с прогнозом экспертов на эту встречу можно по ссылке. Следить за ходом игры можно тут.

    После 12-ти туров «Пари НН» идет на восьмом месте с 17 очками. «Сочи» располагается на последней строчке с 9 очками.

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