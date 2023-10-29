Севикян, Кухарчук, Нобоа в запасе на матч «Пари НН» — «Сочи»

Стали известны составы на матч 13-го тура РПЛ между «Пари Нижний Новгород» против «Сочи».

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Толстопятов, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Зе Турбо, Боселли.

«Сочи»: Гойло, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Игнатьев, Крамарич.

Игра пройдет 29 октября, 19:00 (мск).

Ознакомиться с прогнозом экспертов на эту встречу можно по ссылке. Следить за ходом игры можно тут.

После 12-ти туров «Пари НН» идет на восьмом месте с 17 очками. «Сочи» располагается на последней строчке с 9 очками.