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    «Акрон» победил «Сокол» и вышел в лидеры Первой лиги

    «Сорол» — «Акрон»: счет матча 0:1, обзор голов

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    Сегодня, 28 октября, прошел матч 16-го тура Первой лиги между саратовским «Соколом» и тольяттинским «Акроном». Гости победили со счетом 1:0.

    «Акрон» завоевал три очка в домашней встрече
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    «Акрон» завоевал три очка в домашней встрече

    Единственный мяч на 35-й минуте забил хавбек Иван Чудин.

    Подопечные Евгения Калешина набрали 30 очков и лидируют в Первой лиге. «Сокол» (19) идет на 13-й строчке.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Сокол — Акрон 0:1
    Гол: 0:1 Иван Чудин (35') Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Андрей Евдокимов, Максим Караев, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Игорь Леонтьев, Михаил Мальцев, Ezhkov D., Mankov N., Molodtsov A. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Владимир Азаров, Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Антон Килин, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Andjelkovic N., Danilin K. Предупреждения: Иван Чудин (30'), Ezhkov D. (59'), Galkin V. (72'), Андрес Понсе (74')

    Следующий матч «Акрон» сыграет 2 ноября с «Волгарем» в рамках 6-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

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