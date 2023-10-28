«Сорол» — «Акрон»: счет матча 0:1, обзор голов

«Акрон» завоевал три очка в домашней встрече Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 35-й минуте забил хавбек Иван Чудин.
Подопечные Евгения Калешина набрали 30 очков и лидируют в Первой лиге. «Сокол» (19) идет на 13-й строчке.
Футбол. Россия. ФНЛ
Сокол — Акрон 0:1
Гол: 0:1 Иван Чудин (35') Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Андрей Евдокимов, Максим Караев, Илья Сериков, Владлен Бабаев, Игорь Леонтьев, Михаил Мальцев, Ezhkov D., Mankov N., Molodtsov A. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Владимир Азаров, Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Антон Килин, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Andjelkovic N., Danilin K. Предупреждения: Иван Чудин (30'), Ezhkov D. (59'), Galkin V. (72'), Андрес Понсе (74')
Следующий матч «Акрон» сыграет 2 ноября с «Волгарем» в рамках 6-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.