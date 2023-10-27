Уткин отреагировал на слухи о том, что у него начался атеросклероз

Известный блогерпрокомментировал информацию о том, что ему диагностировали атеросклероз.

«О моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда.

Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Сообщалось, что вес Уткина превысил отметку в 200 кг. Ранее он рассказывал, что за свою жизнь сбросил уже более 350 кг лишнего веса.