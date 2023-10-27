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    Новосельцев: Нет никакого желания снова играть в футбол

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    Экс-защитник сборной России, «Зенита» и «Ростова» Иван Новосельцев рассказал, есть ли у него мысли вернуться в профессиональный футбол.

    Иван Новосельцев
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    Иван Новосельцев

    «Наверное, в душе я понимал, что закончу чуть раньше, чем это получилось. Когда понял, что не смогу перейти в те варианты (клубов), которые хотел. Были определенные моменты во время выступления за тульский "Арсенал", которые повлияли на мое решение. Но опять же, я считаю, что всё произошло так, как должно было произойти. У меня не было ни одного раза, чтобы я захотел вернуться в футбол.

    Что дальше? Играть за медийные команды — точно нет. Я всегда понимал, что кроме футбола у меня есть много интересов в жизни, есть много различной деятельности, которая отражает мой внутренний мир и потребности», — рассказал Новосельцев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

    Последним клубом 32-летнего Ивана Новосельцева был тульский «Арсенал» в сезоне 21/22. За «канониров» он сыграл 15 матчей, забил один гол. В апреле 2022 года он покинул клуб в качестве свободного агента.

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