Гол Жезуса признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе

Габриэл Жезус Фото: globallookpress.com
Жезус отличился в гостевом матче против испанской «Севильи» (2:1). Бразилец поразил ворота соперника в начале второго тайма после классного обводящего удара в дальнюю девятку.
Гол Жезуса можно посмотреть здесь.
В списке претендентов на лучший гол недели в ЛЧ также были Мешак Элиа («Янг Бойз»), Хави Симонс («РБ Лейпциг») и Кего Фурухаси («Селтик»).
Ранее стало известно, что грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия по итогам трех туров находится в числе лучших дриблеров Лиги чемпионов.