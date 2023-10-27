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    Гол Жезуса признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе

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    Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус признан автором лучшего гола третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Габриэл Жезус
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    Габриэл Жезус

    Жезус отличился в гостевом матче против испанской «Севильи» (2:1). Бразилец поразил ворота соперника в начале второго тайма после классного обводящего удара в дальнюю девятку.

    Гол Жезуса можно посмотреть здесь.

    В списке претендентов на лучший гол недели в ЛЧ также были Мешак Элиа («Янг Бойз»), Хави Симонс («РБ Лейпциг») и Кего Фурухаси («Селтик»).

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