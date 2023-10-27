Гол Жезуса признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе

Нападающий «Арсенала»признан автором лучшего гола третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Жезус отличился в гостевом матче против испанской «Севильи» (2:1). Бразилец поразил ворота соперника в начале второго тайма после классного обводящего удара в дальнюю девятку.

Гол Жезуса можно посмотреть здесь.

В списке претендентов на лучший гол недели в ЛЧ также были Мешак Элиа («Янг Бойз»), Хави Симонс («РБ Лейпциг») и Кего Фурухаси («Селтик»).

Ранее стало известно, что грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия по итогам трех туров находится в числе лучших дриблеров Лиги чемпионов.