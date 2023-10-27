Экс-тренер Месси назвал Роналду лучшим игроком мира

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Катарский «Аль-Духаиль», который с недавних пор возглавляет Гальтье, ранее на этой неделе проиграл «Аль-Насру» (3:4) в азиатской Лиге чемпионов. Роналду в этом матче забил два мяча и стал автором результативной передачи.
«Мало что можно сделать, когда против тебя играет Роналду. Он забил два красивых гола.
У меня нет слов, чтобы описать этого игрока. Он делает нечто экстраординарное для 38-летнего футболиста. И он по-прежнему лучший игрок в мире», — приводит слова Гальтье GOAL.
Роналду с 11 голами возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата Саудовской Аравии.
Напомним, в прошлом сезоне в «ПСЖ» под руководством Гальтье играл Лионель Месси.