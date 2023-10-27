Экс-тренер Месси назвал Роналду лучшим игроком мира

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен»считает, что нападающий «Аль-Насра»является лучшим игроком мира.

Катарский «Аль-Духаиль», который с недавних пор возглавляет Гальтье, ранее на этой неделе проиграл «Аль-Насру» (3:4) в азиатской Лиге чемпионов. Роналду в этом матче забил два мяча и стал автором результативной передачи.

«Мало что можно сделать, когда против тебя играет Роналду. Он забил два красивых гола.

У меня нет слов, чтобы описать этого игрока. Он делает нечто экстраординарное для 38-летнего футболиста. И он по-прежнему лучший игрок в мире», — приводит слова Гальтье GOAL.

Роналду с 11 голами возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, в прошлом сезоне в «ПСЖ» под руководством Гальтье играл Лионель Месси.