Хави — о поединке с «Атлетиком»: Тяжелая победа

Главный тренер «Барселоны»подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0).

«Тяжелая победа. Мы знали, что это сложный соперник, что "Атлетик" — храбрая команда. Но Марк Гиу, местный парень, решил исход матча. Я рад за него и рад, что мы набрали три очень важных очка.

Мы знали о прессинге, ожидали высокую линию. Таким образом они выигрывают множество дуэлей. Их футболисты отлично поработали, но если кто-то и заслуживал победить, так это мы.

Эль-класико — очень важный для нас матч, но перед ним нас ждет игра в Лиге чемпионов. Она очень важна, а у нас много травмированных. Сегодня нам пришлось приложить титанические усилия, мы с трудом приблизились к "Реалу" на два очка. Победить в эль-класико жизненно важно, поскольку мы играем дома», — приводит слова Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» занимает третье место с 24 очками. «Атлетик» опустился на шестую строчку, у него на 7 очков меньше.