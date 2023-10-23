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    Хави — о поединке с «Атлетиком»: Тяжелая победа

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    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0).

    Хави
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    Хави

    «Тяжелая победа. Мы знали, что это сложный соперник, что "Атлетик" — храбрая команда. Но Марк Гиу, местный парень, решил исход матча. Я рад за него и рад, что мы набрали три очень важных очка.

    Мы знали о прессинге, ожидали высокую линию. Таким образом они выигрывают множество дуэлей. Их футболисты отлично поработали, но если кто-то и заслуживал победить, так это мы.

    Эль-класико — очень важный для нас матч, но перед ним нас ждет игра в Лиге чемпионов. Она очень важна, а у нас много травмированных. Сегодня нам пришлось приложить титанические усилия, мы с трудом приблизились к "Реалу" на два очка. Победить в эль-класико жизненно важно, поскольку мы играем дома», — приводит слова Хави Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» занимает третье место с 24 очками. «Атлетик» опустился на шестую строчку, у него на 7 очков меньше.

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