Погребняк: Гончаренко и Иванов не дадут «Уралу» расслабиться

Экс-форвард «Урала»высказался о поражении клуба от «Сочи» со счетом 1:4 в рамках 12-го тура РПЛ.

«Почему "Урал" разгромно проиграл "Сочи"? Без понятия. Футбол непредсказуем. Результат удивил не только меня, но и всю футбольную публику. Непонятно, как это случилось в Екатеринбурге. С "Уралом" вообще непросто играть, а тут ещё и "Сочи", занимающий последнее место. И разгром. Наверное, так бывает.

Зная Гончаренко и Григория Викторовича, уверен, что это будет разовый неудачный поединок. Команде не дадут расслабиться. Сейчас примут все меры, чтобы улучшить результаты», — цитирует Погребняка «Чемпионат».