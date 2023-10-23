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    Пиоли: «Милан» не уступал «Ювентусу» ни в чем, даже играя вдесятером

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

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    «Мы играли хорошо, когда были в полном составе, играли хорошо, когда были вдесятером, ни в чём не уступали "Ювентусу". Поэтому я думаю, что мы могли добиться результата.

    В случае с красной карточкой совершена наивная ошибка — как индивидуально, так и с командной точки зрения. Тиаву не нужно было гнаться за соперником. Крайний защитник тоже занимал неверную позицию. В то же время Тиаву не повезло с тем, что он поскользнулся. Однако ему следовало действовать лучше.

    Мы неплохо начали второй тайм, но затем немного не хватало интенсивности, особенно в полузащите. Но справедливо и то, что мы почти ничего не позволяли "Ювентусу", так что чуть больше интенсивности — и можно было добиться важного результата даже вдесятером.

    Это поражение не лишает нас уверенности. Мы не руководствуемся поверхностными оценками и постараемся работать лучше. Если мы сможем оправиться и выдать победную серию, как после дерби, будет здорово», — приводит слова Пиоли DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    После этого матча «Милан» потерял лидерство в Серии А. Теперь он располагается на втором месте с 21 очком. «Ювентус» ниже на одну позицию с 20 баллами.

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