Пиоли: «Милан» не уступал «Ювентусу» ни в чем, даже играя вдесятером

Главный тренер «Милана»прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

«Мы играли хорошо, когда были в полном составе, играли хорошо, когда были вдесятером, ни в чём не уступали "Ювентусу". Поэтому я думаю, что мы могли добиться результата.

В случае с красной карточкой совершена наивная ошибка — как индивидуально, так и с командной точки зрения. Тиаву не нужно было гнаться за соперником. Крайний защитник тоже занимал неверную позицию. В то же время Тиаву не повезло с тем, что он поскользнулся. Однако ему следовало действовать лучше.

Мы неплохо начали второй тайм, но затем немного не хватало интенсивности, особенно в полузащите. Но справедливо и то, что мы почти ничего не позволяли "Ювентусу", так что чуть больше интенсивности — и можно было добиться важного результата даже вдесятером.

Это поражение не лишает нас уверенности. Мы не руководствуемся поверхностными оценками и постараемся работать лучше. Если мы сможем оправиться и выдать победную серию, как после дерби, будет здорово», — приводит слова Пиоли DAZN.

Календарь и таблица Серии А

После этого матча «Милан» потерял лидерство в Серии А. Теперь он располагается на втором месте с 21 очком. «Ювентус» ниже на одну позицию с 20 баллами.