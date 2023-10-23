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    Месси подвел итог сезона для «Интер Майами»

    Футбол Интер Майами MLS
    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в социальных сетях подвел итоги сезона для своего клуба.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Горжусь тем, что команда сделала в этом сезоне. Трудом и усилиями всех мы смогли выиграть Кубок лиг, завоевав первый титул в истории, дошли до финала Кубка США и до конца бились за место в плей-офф МЛС.

    Мы сохраним всё хорошее и прежде всего стремление совершенствоваться, чтобы в следующем году быть ещё более конкурентоспособными. Хочу поблагодарить всех людей клуба и города Майами за поддержку, которую они нам всегда оказывают. Я уверен, что у нас ещё будут потрясающие моменты, как и в последние несколько месяцев», — написал Месси.

    Семикратный обладатель «Золотого мяча» перешел в «Интер Майами» в июле. В 14 матчах аргентинец, забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Команда завоевала Кубок лиг, однако осталась за бортом плей‑офф МЛС, заняв 14‑е место в Восточной конференции.

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